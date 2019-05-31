ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

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خالد جلال تولى الزمالك من قبل، وحقق نتائج رائعة مع أبناء ميت عقبة، وأعاد للفريق الأبيض هيبته في الموسم الماضي بعد الخروج من دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.

خالد جلال تولى الزمالك من قبل، وحقق نتائج رائعة مع أبناء ميت عقبة، وأعاد للفريق الأبيض هيبته في الموسم الماضي، ليحصد بطولة كأس مصر ويصالح جماهير ميت عقبة بعد الخروج من دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية، وخسارة لقب الدوري لصالح الأهلي. خالد جلال وُجد على رأس القيادة الفنية للزمالك لمدة 81 يوما فقط،

خالد جلال تولى الزمالك من قبل، وحقق نتائج رائعة مع أبناء ميت عقبة، وأعاد للفريق الأبيض هيبته في الموسم الماضي، ليحصد بطولة كأس مصر ويصالح جماهير ميت عقبة بعد الخروج من دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية، وخسارة لقب الدوري لصالح الأهلي. خالد جلال وُجد على رأس القيادة الفنية للزمالك لمدة 81 يوما فقط، منذ أن تم تعيينه يوم 13 أبريل 2018، خلفا لإيهاب جلال الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، والخروج من دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية الموسم قبل الماضي. وخلال 81 يوما، قاد خالد جلال الزمالك في 4 مباريات فقط، قبل توقف النشاط بانتهاء الموسم لخوض مونديال روسيا، وفاز الزمالك تحت قيادته في 3 مباريات، وتعادل مرة واحدة أمام سموحة بنهائي كأس مصر، إلا أن الأبيض فاز بركلات الترجيح، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة خالد جلال في 4 مباريات 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 7 أهداف. وبدأ جلال مشواره بفوز تاريخي على الغريم التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام بطولة الدوري، ليكسر عقدة استمرت 11 عاما، لم يفز خلالها الزمالك بالقمة في بطولة الدوري. وفي بطولة كأس مصر، قاد جلال الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على الإسماعيلي في قبل النهائي بنتيجة 4-1، وفي المباراة النهائية تعادل الزمالك أمام سموحة، إلا أن الأبيض فاز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح. وخلال ولايته الماضية استخدم جلال، خلال قيادته الزمالك، 19 لاعبًا، ويعد الكونغولي كابونجو كاسونجو هداف الفريق معه، حيث سجل 3 أهداف خلال 4 مباريات لعبها تحت قيادته. نتائج مباريات الزمالك تحت قيادة خالد جلال:

- الزمالك 2-1 الأهلي (الدوري الممتاز) نتائج مباريات الزمالك تحت قيادة خالد جلال:- الزمالك 2-1 الأهلي (الدوري الممتاز) - الزمالك 3-1 الإنتاج الحربي (ربع نهائي كأس مصر) - الزمالك 4-1 الإسماعيلي (نصف نهائي كأس مصر) - الزمالك 1-1 (5-4) سموحة (نهائي كأس مصر) Advertisements معلومات عن خالد جلال: معلومات عن خالد جلال: - خالد جلال من أبناء منطقة العمرانية في الهرم بالجيزة. - لعب لنادي الزمالك في الفترة من 1986 وحتى 1995 في مركز الظهير الأيمن. - حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1986 كلاعب. - توج ببطولة الدوري 1988 كلاعب. - انضم لصفوف المنتخب ولكنه لم تكن له بصمات مؤثرة، خاصة أن مركزه كان يسيطر عليه إبراهيم حسن في الأهلى. - اعتزل لعب كرة القدم في 10 مايو 2003. - تولى منصب مدير الكرة في الزمالك مع المدير الفني للفريق أوجستو إيناسيو. - تولى المهمة التدريبية لعدد من الفرق أبرزها مياه البحيرة والشرقية للدخان والسويس وإف سى مصر. رئيس الزمالك أصر على تولي خالد جلال المسؤولية الفنية بدءًا من مباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام حرس الحدود، يوم 3 يونيو، باستاد المكس في الإسكندرية. وفرط الزمالك المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليا، وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019. وعلى استاد بتروسبورت تقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46)، لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين، ليرفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة محتلا المركز الثالث، ويتبقى له 4 مباريات بالدوري، وفي المقابل ارتفع رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار، إلى 38 نقطة في المركز الـ11، ليضمن البقاء بالدوري الممتاز رسميا.

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