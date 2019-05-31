انت الان تتابع 10 معلومات عن خالد جلال خليفة جروس في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.

وفي ما يلي نستعرض معلومات عن خالد جلال: - خالد جلال من أبناء منطقة العمرانية في الهرم بالجيزة. - لعب لنادي الزمالك في الفترة من 1986 وحتى 1995 في مركز الظهير الأيمن. - حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1986 كلاعب. - توج ببطولة الدوري 1988 كلاعب. - انضم لصفوف المنتخب ولكنه لم تكن له بصمات

وفي ما يلي نستعرض معلومات عن خالد جلال:- خالد جلال من أبناء منطقة العمرانية في الهرم بالجيزة. - لعب لنادي الزمالك في الفترة من 1986 وحتى 1995 في مركز الظهير الأيمن. - حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1986 كلاعب. - توج ببطولة الدوري 1988 كلاعب. Advertisements - انضم لصفوف المنتخب ولكنه لم تكن له بصمات مؤثرة، خاصة أن مركزه كان يسيطر عليه إبراهيم حسن في الأهلى وقتها، ومحمد صلاح ثم تامر عبد الحميد. - اعتزل لعب كرة القدم في 10 مايو 2003. - تولى جلال منصب مدير الكرة في الزمالك مع المدير الفني للفريق أوجستو إيناسيو. - تولي المهمة التدريبية لعدد من الفرق أبرزها مياه البحيرة والشرقية للدخان والسويس وإف سى مصر. - قاد خالد جلال الزمالك في 4 مباريات. - توج مع الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة بضربات الترجيح.



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