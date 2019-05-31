انت الان تتابع رسميا.. كونتي مدربًا لإنتر خلفًا لسباليتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

أنطونيو كونتي

عين نادي إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي مدربًا للفريق، وذلك خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام. وقال كونتي عن ذلك: "أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أشعر بالإثارة، ومن خلال عملي سأحاول رد الدين لكل الثقة التي زرعها رئيس النادي ومديروه بي، اخترت إنتر، لاسم النادي، وللمشروع الذي تم وضع أساسه بالفعل، وللطموح الكبير الذي تتمتع به الإدارة، وللتاريخ الكبير لإنتر"، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".

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وأضاف كونتي: "أعجبت كثيرًا بشفافية النادي ورغبته في إعادة إنتر إلى المكانة الطبيعية التي ينتمي إليها". وبدوره قال رئيس إنتر ستيفن زهانج: "أنا على يقين تام بأن كونتي واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنه سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وإكمال مهمتنا، وهي ببساطة أن نجعل من هذا الفريق واحدا من أفضل الأندية