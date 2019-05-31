رسميا.. كونتي مدربًا لإنتر خلفًا لسباليتي

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٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
أنطونيو كونتي
عين نادي إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي مدربًا للفريق، وذلك خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام. وقال كونتي عن ذلك: "أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أشعر بالإثارة، ومن خلال عملي سأحاول رد الدين لكل الثقة التي زرعها رئيس النادي ومديروه بي، اخترت إنتر، لاسم النادي، وللمشروع الذي تم وضع أساسه بالفعل، وللطموح الكبير الذي تتمتع به الإدارة، وللتاريخ الكبير لإنتر"، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
وأضاف كونتي: "أعجبت كثيرًا بشفافية النادي ورغبته في إعادة إنتر إلى المكانة الطبيعية التي ينتمي إليها". وبدوره قال رئيس إنتر ستيفن زهانج: "أنا على يقين تام بأن كونتي واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنه سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وإكمال مهمتنا، وهي ببساطة أن نجعل من هذا الفريق واحدا من أفضل الأندية
وبدوره قال رئيس إنتر ستيفن زهانج: "أنا على يقين تام بأن كونتي واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنه سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وإكمال مهمتنا، وهي ببساطة أن نجعل من هذا الفريق واحدا من أفضل الأندية في العالم مرة أخرى".
وقضى كونتي عامين مع تشيلسي، نجح خلالهما في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وقبل ذلك توج بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ووصل مع إيطاليا إلى ربع نهائي يورو 2016.
ويرحل سباليتي بعد عامين قضاهما في الإنتر، وعلى الرغم من نجاحه في إنهاء الموسم في المركز الرابع، فإن كونتي هو من سيقود الفريق الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.
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