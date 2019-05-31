أجويرو يتمسك بحلم العودة إلى إنديبندينتي

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٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
سيرجيو أجويرو
تمسك النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برغبته في العودة إلى نادي طفولته، إنديبندينتي الأرجنتيني، قبل اعتزاله كرة القدم بعد إنهاء عقده مع مانشستر سيتي، وجدد المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، تعاقده مع السيتي لعام إضافي، ليبقى في ملعب الاتحاد حتى عام 2021، ليؤكد رغبته في العودة من جديد إلى صفوف النادي الذي بدأ في مسيرته قبل الاعتزال، إذ رحل عن إنديبندينتي في عام 2006، للانضمام إلى أتلتيكو مدريد، ثم لينضم بعدها بخمس سنوات إلى السيتي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، ويصبح الهداف التاريخي للنادي.
وقال أجويرو بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "بوضوح، جماهير إنديبندينتي تشعر بالإثارة من إمكانية عودتي، ولكني لا أزال أملك عقدا ممتدا مع مانشستر سيتي، وأحاول التركيز في العامين المتبقيين". وأضاف المهاجم الأرجنتيني: "بعدها سأرى ماذا سأفعل، ولكن بكل تأكيد يبقى إنديبندينتي الأولوية الدائمة بالنسبة
وأضاف المهاجم الأرجنتيني: "بعدها سأرى ماذا سأفعل، ولكن بكل تأكيد يبقى إنديبندينتي الأولوية الدائمة بالنسبة لي".
ولم يلعب أجويرو مع منتخب الأرجنتين منذ مونديال روسيا الصيف الماضي، ولكنه يستعد للعودة للمنتخب من جديد الشهر المقبل، في مشاركة الأرجنتين في كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل.
وسجل النجم الأرجنتيني 32 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وساعد السيتي على التتويج بالرباعية التاريخية "الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، والدرع الخيرية في بداية الموسم".
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