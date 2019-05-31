انت الان تتابع بطل موقعة برشلونة يخشى الغياب عن نهائي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
جيورجينو فينالدوم
أكد متوسط الميدان الهولندي جيورجينو فينالدوم، أنه سيشعر بالإحباط الكبير إذا لم يشارك أساسيا غدًا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، وشارك فينالدوم في نهائي البطولة الأوروبية الموسم الماضي أمام ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف، إلا أنه لم يشارك سوى كبديل في مباراة برشلونة في إياب نصف النهائي هذا الموسم، والتي سجل خلالها هدفين من رباعية الريدز، وعن ذلك قال: "لا يوجد أي ضمان لمشاركتك في النهائي، ولكن سنرى، شعرت بالغضب لعدم المشاركة أمام برشلونة أساسيا، ولكن هذا طبيعي".
وأضاف الهولندي: "من الإشارات السيئة أن تشعر بالسعادة لجلوسك على مقاعد البدلاء، باستثناء في حال كنت عائدا من الإصابة. أرغب في المشاركة بأكبر عدد ممكن من المباريات، خاصة في لقاء مثل النهائي، الكل سيشعر بالإحباط في حال عدم المشاركة في تلك المواجهة". وتابع: "شعرت بالإحباط أمام برشلونة، ولكننا نلعب كفريق،
وتابع: "شعرت بالإحباط أمام برشلونة، ولكننا نلعب كفريق، وعلينا دعم بعضنا بعضا، والقيام بعملنا ومحاولة مساعدة الفريق على تحقيق الفوز، وعندما أشارك، أقدم كل ما لديّ، وبالتالي سنرى ماذا سيحدث".
وواصل: "قدمنا موسمًا مميزًا ونستحق التتويج باللقب، ونأمل في تحقيق ذلك، جمعنا 97 نقطة في الدوري ولم يكن ذلك كافيًا، وبالتالي نرغب في أن نجعل هذا الموسم خاصا بالتتويج بلقب دوري الأبطال".
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