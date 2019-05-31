انت الان تتابع رئيس الزمالك: لن نلعب قبل مواجهة الأهلي والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص

الزمالك

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه لمباراة حرس الحدود المقبلة، قبل أن يلعب غريمه التقليدي الأهلي مع المقاولون العرب، في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت، والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.

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وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، إن فريقه لن يخوض مبارياته وفقًا لأهواء لنادي الأهلي، مطالبًا لجنة المسابقات واتحاد الكرة بتحقيق العدالة، خاصة أن الأهلي شارك في مباريات قليلة للغاية في الفترة الاخيرة، بينما الزمالك