شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف حقيقة صورة جروس المتداولة على "السوشيال ميديا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد الموقع الرسمي للزمالك إن الصورة المنتشرة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني الراحل عن قيادة الفريق بعد نهاية عقده اليوم تعود لوصول الأبيض لملعب بتروسبورت في مواجهة بيراميدز بالدور الأول من منافسات بطولة الدوري والتي انتهت بنتيجة 3/3.



جروس

وتداول جمهور الزمالك الصورة في الساعات الماضية، وأشار إلى البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي أنها صورة المدير الفني عقب نهاية مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي بالدوري التي انتهت في الساعات المتأخرة من مساء أمس الخميس.

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كان مرتضي منصور رئيس النادي أعلن رحيل جروس بعد نهاية عقده وتم استقدام خالد جلال لتولي قيادة الأبيض في المرحلة المقبلة.