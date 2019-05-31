لوك يسلم طلائع الجيش تقرير التحضير للموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو طلائع الجيش القترير الفني الخاص بالبلجيكى لوك ايميل المدير الفنى عن الموسم المنصرم لمسئولى ناديه لبداية مرحلة تقييم اللاعبين وعقد الصفقات الجديدة. ومن المقرر أن يعقد مسئولو طلائع الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة مع البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للفريق لحسم موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو بالرحيل. Advertisements وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا. وقرر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة 12 يوماً من التدريبات عقب التعادل الإيجابى 1-1 مع المقاصة فى الجولة الأخيرة للدورى.

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