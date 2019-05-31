شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يؤجل ملف المدير الفنى لحين فرز مدربى أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسود اتجاه داخل مجلس ادارة النادى الاسماعيلى لتأجيل حسم ملف المدير الفنى الأجنبى للدراويش لنهاية الدور الأول من مسابقة كأس الأمم الافريقية التى تنطلق 21 يونيو المقبل بالقاهرة.

وكشفت مصادر بالنادي أن مجلس الاسماعيلى ينتظر وجود عدد من المدربين الأجانب فى القاهرة مع منتخباتهم للمشاركة فى البطولة للدخول فى مفاوضات جادة مع أحدهم حال خروجه من الدور الأول للبطولة حتى يستطيع بداية فترة الاعداد مع الدراويش.

وكان الجهاز الفنى المعاون للاسماعيلى بقيادة محمود جابر وصبرى المنياوى قد منح لاعبى الفريق راحة 15 يوماً فى ظل عدم تحديد موعد مباراتهم مع الزمالك الاخيرة فى الدوري حتى الان .

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ويبحث الإسماعيلى عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل البلجيكى سيدومير عن تدريب الدراويش قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج.