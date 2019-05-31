شكرا لقرائتكم ماجد سامي عن تقاضي جروس 55 مليون جنيه غير البونص: احنا آسفين يا تاكيس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق ماجد سامي رئيس أندية وادي دجلة على رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن القلعة البيضاء. وكتب سامي عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: Advertisements جروس بيقبض 55 مليون جنيه غير البونص...أسفين يا تاكيس. كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر إقالة جروس من تدريب الفريق بعد التعادل الذي حققه مؤخرا أمام الانتاج الحربي بهدف لمثله في الدوري العام، ليفرط السويسري في ثلاث نقاط ثمينة في صراع الصدارة مع النادي الأهلي.

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