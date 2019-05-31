مرتضى منصور في يوليو 2018 : جروس مدرب عالمي يليق باسم نادي الزمالك ....مرتضى منصور أمس: جروس مدرب فاشل وظالم

اعداد محمد بشاري

شتان ما بين تصريحات رئيس نادي الزمالك حول جروس عند التعاقد معه في يوليو من العام الماضي لتولي قيادة فريق الزمالك وتصريحاته أمس حول المدرب السويسري عقب التعادل مع فريق الانتاج الحربي في الدوري المصري.

ففي 2 يوليو 2018، أكد مرتضى منصور عند التعاقد مع السويسري كريستيان جروس أنه مكسب كبير، كونه يمتلك سيرة ذاتية جيدة للغاية،مشيرًا إلى أن راتبه هو الأعلى بين المدربين في مصر.

وأضاف منصور من خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب وقتها أن جروس اسم كبير يليق بنادي الزمالك.

أما في 30 مايو 2019، فقد شن مرتضى منصور هجومًا شرسًا على جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي مؤكدًا أنه مدرب فاشل وظالم وأنه دمر جيلًا كاملًا في نادي الزمالك ،حيث اتخذ قرار برحيله وتولي خالد جلال قيادة الفريق بدلًا منه.