جدول ترتيب الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادى الأهلى تصدره جدول الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربى مساء أمس بهدف لكل فريق، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدورى.
ويحتل الأهلى المركز الأول برصيد 74 نقطة جمعها من 32 مباراة، يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 70 نقطة فى وصافة الترتيب بعد خوض 34 نقطة.
وبتعادل الزمالك مع الإنتاج مازال فى المركز الثالث برصيد 67 نقطة بعد خوض 30 مباراة، بفارق 7 نقاط عن متصدر القمة، و3 نقاط عن الوصيف، وكان الفوز يقرب الأبيض من الوصافة ويقلص الفارق بينه وبين الأهلى.موقف الانتاج فى جدول الدورى
ضمن فريق الإنتاج الحربى البقاء فى الدورى الممتاز بعد التعادل مع الزمالك وخطف نقطة من الفريق الأبيض ليرتفع رصيده إلى النقطة 38 محتلا المركز الحادى عشر، والحصول على بطاقة البقاء بين الكبار فى دورى الأضواء والشهرة.
ترتيب الدورى المصرى
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