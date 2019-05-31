سوبر كورة يرصد "الدش البارد" من مرتضى لجروس × 42 ثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعصابه تجاه كريستيان جروس المدير الفنى وأعضاء الجهاز المعاون عقب انتهاء الشوط الأول لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى، ليدخل فى مشادات مع أعضاء الجهاز الفنى واللاعبين.

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