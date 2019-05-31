جمهور الزمالك يخطط لتنظيم وداع لجروس فى المطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُخطط عدد من جماهير الزمالك لتنظيم وداع للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للأبيض، عند مغادرته من مطار القاهرة، لتوديعه بعد رحيله عن قيادة الفريق عقب تعادله مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 31 من مسابقة الدورى الممتاز.

وتوج جروس مع الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5 / 3، وذلك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بفوز الأبيض بهدف دون رد، ليتعادل الفريقين بعد فوز الفريق المغربى فى مباراة الذهاب بنفس النتيجة على الملعب البلدى ببركان. Advertisements وكان السويسرى كريستيان جروس قد غادر ملعب بتروسبورت فى سيارة خاصة مع جهازه المعاون من الأجانب، بعد نهاية مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى. يذكر، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن تعيين خالد جلال، على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء، خلفا للسويسرى جروس.

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