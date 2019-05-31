شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل يسلم التقرير الفنى لمسئولى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، تقريره الفنى عن الموسم المنصرم لمسئولى ناديه لبداية مرحلة تقييم اللاعبين وعقد الصفقات الجديدة. ويعقد مسئولو طلائع الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة مع البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للفريق لحسم موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو بالرحيل. Advertisements وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39. وقرر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة 12 يوماً من التدريبات عقب التعادل الإيجابى 1-1 مع المقاصة فى الجولة الأخيرة للدورى.

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