شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور السويس يتوافد على منفذ " تذكرني " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر العمل بمنفذ "تذكرتي" بمحافظة السويس لاستقبال الجماهير الراغبه في حضور مباريات كاس الامم الافريقية، مصر 2019 التي تنطلق في 21 من يونيو القادم . وشهد المنفذ بمقر نادي منتخب السويس توافد مجموعة من الجمهور لاستلام بطاقة المشجع Fan ID و تذاكر بعض المباريات بالمجموعة الخامسه التي تقام منافساتها بأستاد السويس الجديد . Advertisements كما استقبل موظفي " تذكرتي" العديد من الشباب للاستفسار عن كافة إجراءات طلب بطاقة المشجع لسرعة حجز التذاكر .

تذكرتى بالسويس



تذكرتى بالسويس



تذكرتى بالسويس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمهور السويس يتوافد على منفذ " تذكرني " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.