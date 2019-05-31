ماجد سامى ساخرا: "جروس بيقبض 55 مليون جنيه آسفين يا تاكيس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ماجد سامى، رئيس أندية وادى دجلة، على رحيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عن القلعة البيضاء. وكتب ماجد سامى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "جروس بيقبض 55 مليون جنيه غير البونص.. آسفين يا تاكيس". Advertisements كان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قرر إقالة جروس من تدريب الفريق بعد التعادل أمام الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى الدوري العام، ليفرط السويسرى فى ثلاث نقاط ثمينة فى صراع الصدارة على الدورى مع النادى الأهلي.



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