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تعرف على حقيقة الصورة المتداولة لجروس بعد رحيله عن الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الرسمى للزمالك أن الصورة المنتشرة للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الراحل عن قيادة الفريق بعد نهاية عقده اليوم، تعود لوصول الأبيض لملعب بتروسبورت فى مواجهة بيراميدز بالدور الأول من منافسات بطولة الدورى والتى انتهت بنتيجة 3/3.

وكان جمهور الزمالك قد تداول الصورة فى الساعات الماضية، وأشار إلى بعض على مواقع التواصل الاجتماعى أنها صورة المدير الفنى عقب نهاية مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى بالدورى التى انتهت فى الساعات المتأخرة من مساء أمس الخميس.

وكان جروس قد رحل بقرار من مرتضى منصور رئيس النادى بعد نهاية عقده وتم استقدام خالد جلال لتولي قيادة الأبيض فى المرحلة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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