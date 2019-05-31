كاميرا سوبر كورة تسجل خناقة محمد إبراهيم مع جماهير الزمالك فى مدرجات بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد إبراهيم لاعب الزمالك فى مشادة قوية مع جماهير الزمالك بعد لقاء الانتاج فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا

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