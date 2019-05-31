الجونة يعود للتدريبات اليوم استعدادا للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستانف فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى التدريبات الجماعية اليوم عقب الراحة السلبية التى حصل عليها استعدادا لمباراة الزمالك المتبقية له ضمن بطولة الدورى الممتاز . ومنح حمادة صدقى راحة للاعبين لمدة 3 أيام عقب التعادل أمام الإسماعيلى وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز . ووضعت لجنة المسابقات تصورًا، يتضمن أن يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة، أيام 30 مايو و3 يونيو و6 يونيو أيضًا.

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