شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يبحث عن لاعبين أفارقة استعدادا للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولى فريق طنطا عن عدد من لاعبى الجنسيات الأفريقية خلال الفترة المقبلة للتعاقد معهم والاستعداد لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

ونجح فايز عريبى رئيس نادى طنطا بضم 3 صفقات جديدة لدعم فريق الكرة ضمن استعدادات الفريق للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

وكان فريق طنطا قد نجح في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني.