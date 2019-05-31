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طنطا يبحث عن لاعبين أفارقة استعدادا للممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولى فريق طنطا عن عدد من لاعبى الجنسيات الأفريقية خلال الفترة المقبلة للتعاقد معهم والاستعداد لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

ونجح فايز عريبى رئيس نادى طنطا بضم 3 صفقات جديدة لدعم فريق الكرة ضمن استعدادات الفريق للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

وكان فريق طنطا قد نجح في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني.

 

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