رسميا.. كونتي مديرا فنيا لإنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي صباح اليوم الجمعة تعيين أنطونيو كونتي، مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفاً للوتشيانو سباليتي الذي تمت إقالته أمس الخميس في نهاية موسمه الثاني مع الفريق.

وذكر ميلان في بيانه الرسمي عن صاحب الـ49 عامًا: "مدرب صاحب عزيمة وطموح، أنطونيو كونتي يبدأ الآن مغامرته مع إنتر ميلان".

وقال الصيني ستيفين تشانج، رئيس إنتر ميلان: "واثق من أن كونتي سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وتنفيذ مهامنا الثابتة دائما، وهي جعل الفريق أحد أفضل الأندية على مستوى العالم مجددا".

وصرح كونتي: "فاصل جديد في حياتي بدأ، أعدكم بإعادة إنتر ميلان لمكانته المعهودة".

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وأنهى إنتر ميلان الدوري الإيطالي في المركز الرابع ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، التي فشلا في نسختها الحالية في التأهل من دور المجموعات، كما ودع الفريقه بطولة الدوري الأوروبي من دور الـ16.

وقاد كونتي فريق يوفنتوس في الفترة من 2011 حتى 2014، وخاض معه 129 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 87 مباراة والتعادل في 29 لقاء مقابل 13 هزيمة، ليُتوج بلقب الدوري الإيطالي (3 مرات) والسوبر الإيطالي (مرتين).

وفي أول مواسمه بالبريميرليج، تُوج كونتي مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي ، قبل أن يرحل عن الفريق اللندني في الموسم الماضي (2017-18)، ليبدأ في الموسم المقبل (2019-20) مهمة جديدة مع النيراتزوري.