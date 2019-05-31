ثنائي الزمالك يشتبك مع الجماهير بعد مباراة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
دخل عدد من جماهير الزمالك في مشادة كلامية مع محمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد إبراهيم أثناء الخروج من الملعب عقب التعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.
وطالبت الجماهير، كهربا بالرحيل عن النادي وحملته مسئولية ضياع العديد من النقاط في مباريات الفريق الأبيض في مسابقة الدوري الممتاز.
ورد "كهربا" على الجماهير مؤكدًا أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.
وحدث الأمر ذاته بين جماهير الزمالك ومحمد إبراهيم الذي تبادل معهم الشتائم أثناء الخروج من الملعب وفيما حاول محمود "جنش" قائد الفريق ابعاده.
وفقد الزمالك نقطتين أمام الإنتاج الحربي بالتعادل 1-1 ليظل بحاجة إلى الفوز في كافة المباريات المقبلة من أجل الحصول على لقب الدوري.
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