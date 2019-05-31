الأهلي يوافق على رحيل أحمد فتحي ولكن بشرط وحيد

أخطرت إدارة الكرة بالنادى الأهلي، اللاعب أحمد فتحى، لاعب الفريق، بالموافقة على طلب رحيله عن الأحمر نهاية الموسم الحالي.
ويأتي رحيل فتحي لأسباب تتعلق بالمقابل المادى الذى يحصل عليه، حيث أكد مصدر أن اللاعب قدم منذ فترة طلباً يرغب فيه بالخروج من النادى لخوض تجربة احتراف فى الخليج لعدم تقديره مادياً فى الأهلى بعدما وقع على بياض مطلع الموسم الجارى.
من جانبه، وافق مجلس الأهلي على طلب اللاعب بشرط أن يكون رحيل اللاعب للخارج وليس للعب فى أى فريق محلي.
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