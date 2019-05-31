مرتضى منصور يغرم ثنائي الزمالك نصف مليون جنيه

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على الثنائى محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق و محمد إبراهيم على ما بدر منهم بعد إنتهاء مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي. ودخل محمود كهربا ومحمد إبراهيم في مشاداة كلامية مع الجماهير وصلت للسباب بجانب نشوب أزمة بين رئيس الزمالك مع قائد الفريق. وكشف مصدر داخل الجهاز الإداري للفريق أن مرتضى وقع 250 ألف جنيه غرامة على كل لاعب. وخطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا من الزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

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