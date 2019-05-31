هل ينسحب الأهلي ؟.. مصدر في مجلس الخطيب يكشف تفاصيل اجتماع السبت

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يرأسه محمود الخطيب، تفاصيل الاجتماع الذي من المقرر عقده غدا السبت من أجل حسم ملف استكمال مسابقة الدوري أو الانسحاب.
وقال المصدر ل “الخليج 365” إن الفريق الأول لكرة القدم لن ينسحب من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، ولكن سيدافع النادي عن حقوقه المشروعة.
وتابع: ” الأمر سيتم تصعيده من أجل الدفاع عن حقوق الأهلي والتي يراها الجميع أنها مشروعة”.
وأضاف: “البعض لم يكن يتخيل أن يعود الأهلي للمنافسة مرة أخرى وما يحدث الآن هو استعراض القوة قائلا “فيه ناس بتحسبها على الأهلي بتخذلك وناس محسوبة على الزمالك واخدة خطوة للخلف”.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سيعقد جلسة يوم السبت المقبل، استكمالًا لجسلة أمس الجمعة، التي عقدت لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.
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