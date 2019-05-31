هل ينسحب الأهلي ؟.. مصدر في مجلس الخطيب يكشف تفاصيل اجتماع السبت

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يرأسه محمود الخطيب، تفاصيل الاجتماع الذي من المقرر عقده غدا السبت من أجل حسم ملف استكمال مسابقة الدوري أو الانسحاب.

وقال المصدر ل “الخليج 365” إن الفريق الأول لكرة القدم لن ينسحب من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، ولكن سيدافع النادي عن حقوقه المشروعة.