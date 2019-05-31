سر عدم إعلان تصور اتحاد الكرة لمواعيد بطولة كأس مصر

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن سبب عدم إعلان لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، التصور الخاص بمواعيد بطولة كأس مصر للموسم الحالي. كأس مصر للموسم الحالي. قال المصدر، إن لجنة المسابقات فضلت الانتظار

لحين معرفة موقف الأهلي عقب اجتماع مجلس إدارة القلعة الحمراء غدًا السبت، موضحًا أن اللجنة انتهت من إعداد التصور واتحاد الكرة وافق عليه.

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