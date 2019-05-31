آلام الركبة تحاصر إكرامي.. وبرنامج لتأهيل الشحات وأجاي

أعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة لاعبيه شريف إكرامي حارس المرمى وحسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي ثنائي الخط الأمامي.
ويعاني إكرامي من رشح في الركبة أبعده عن المران الجماعي وخاض تدريبات بدنية خفيفة في الجيمانزيوم وسيخضع للفحص الطبيلحسم عودته للتدريبات، كما اشتكى حسين الشحات من إصابة بشد في عضلة السمانة وخاض تدريبات تأهيلية خفيفة في صالة الجيمانزيوم وسيخضع لاختبار طبي لحسم موقفه من العودة للتدريبات..
ويخوض الأهلي تدريباته لحين حسم موقفه من استكمال الدوري من عدمه بعد تأجيل لقاء المقاولون العرب بالدوري، وهدد مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بالانسحاب من البطولة.
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