ديسابر يوافق على تدريب الأهلي .. وحسم مصير لاسارتي نهاية يوليو

ينتظر مسئولو النادي الأهلي طلبات المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، لتولي قيادة الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

أجرى مسئولو الأهلي، عبر بعض الوسطاء، اتصالات بالمدرب الفرنسي لمعرفة إمكان قيادته الفريق الأحمر، خصوصًا أن ديسابر يخوض حاليًا معسكرًا تدريبيًا في الإمارات، وسيكون منشغلًا بعد ذلك بالمشاركة في

بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

أبدى ديسابر موافقة مبدئية على إمكان تدريب الأهلي، وتجرى الاتصالات لمعرفة راتبه السنوي، وأيضًا بعض الأمور الخاصة بجهازه المعاون، تمهيدًا لعرضها على

إدارة النادي لحسم فكرة تعيينه مدربًا جديدًا للفريق من عدمه، خصوصًا أن محمود الخطيب، رئيس النادي، لا يرغب في إقالة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، ويسعى للإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الحالي.

وتنادي بعض الأصوات بتعيين ديسابر لأنه يملك الخبرات داخل قارة أفريقيا، بعدما درب من قبل الترجي التونسي والوداد المغربي، كما أنه يعلم الكثير عن الكرة المصرية بفضل تجربته مع الإسماعيلي.