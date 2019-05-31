ينتظر مسئولو النادي الأهلي طلبات المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، لتولي قيادة الفريق الأحمر في الموسم المقبل.
أجرى مسئولو الأهلي، عبر بعض الوسطاء، اتصالات بالمدرب الفرنسي لمعرفة إمكان قيادته الفريق الأحمر، خصوصًا أن ديسابر يخوض حاليًا معسكرًا تدريبيًا في الإمارات، وسيكون منشغلًا بعد ذلك بالمشاركة فيبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
أبدى ديسابر موافقة مبدئية على إمكان تدريب الأهلي، وتجرى الاتصالات لمعرفة راتبه السنوي، وأيضًا بعض الأمور الخاصة بجهازه المعاون، تمهيدًا لعرضها على
وتنادي بعض الأصوات بتعيين ديسابر لأنه يملك الخبرات داخل قارة أفريقيا، بعدما درب من قبل الترجي التونسي والوداد المغربي، كما أنه يعلم الكثير عن الكرة المصرية بفضل تجربته مع الإسماعيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يوافق على تدريب الأهلي .. وحسم مصير لاسارتي نهاية يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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