السماح للأندية بخوض كأس مصر بالصفقات الجديدة

قرر اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، السماح للأندية بخوض بطولة كأس مصر بالصفقات الجديدة،أسوة بما حدث موسم 2014/ 2015، واستقرت لجنة المسابقات
باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، على إقامة مباريات كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي ينطلق منتصف شهر سبتمبر المقبل.
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