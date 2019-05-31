السماح للأندية بخوض كأس مصر بالصفقات الجديدة

قرر اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، السماح للأندية بخوض بطولة كأس مصر بالصفقات الجديدة، أسوة بما حدث موسم 2014/ 2015، واستقرت لجنة المسابقات أسوة بما حدث موسم 2014/ 2015، واستقرت لجنة المسابقاتباتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، على إقامة مباريات كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي ينطلق منتصف شهر سبتمبر المقبل.

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