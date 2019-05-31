اتحاد الكرة يؤكد: الأهلي لن ينسحب من الدوري

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الأهلي لن يعلن انسحابه من الدوري عقب اجتماع مجلس إدارة القلعة الحمراء، غدًا السبت. إدارة القلعة الحمراء، غدًا السبت. قال المصدر، إن الأوضاع في الأهلي أصبحت أكثر هدوءًا بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي، والاتجاه الأقرب الآن داخل القلعة الحمراء عدم إعلان الانسحاب من المسابقة.

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