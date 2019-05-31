وزير الرياضة: لا تهاون مع المقصرين في مراكز الشباب

أحال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مسئولى مركز شباب كفر العرب، بمحافظة القليوبية للتحقيق، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه مدير المركز عن الفترة المسائية والموظفين والإدارة الفرعية التابع لها مركز شباب كفر العرب بالقليوبية، كما وجه أيضًا باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد مستأجر كافيتريا مركز الشباب، وبعض المخالفين، وتؤكد وزارة الشبابوالرياضة أنه لا تهاون مع المقصرين فى أداء العمل، أو مع من يخل بواجبات وظيفته ويتسبب فى تعطيل الأنشطة والبرامج المقدمة.
كانت وردت شكوى لوزارة الشباب والرياضة تفيد بتضرر أعضاء مركز شباب كفر العرب بمحافظة القليوبية من وجود مخالفات جسيمة بمركز الشباب، وعلى
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بدأت منذ تولى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالقيام بمتابعات مستمرة وزيارات مفاجئة لمراكز الشباب فى جميع محافظات مصر، إيمانًا منها بضرورة متابعة سير وانضباط العمل فى مراكز الشباب، والاهتمام باستيعاب طاقات الشباب، والتأكيد على توفير الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية كافة لهم.
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