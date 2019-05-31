إجازة للاعبي بيراميدز حتى 25 يونيو.. وتركي آل الشيخ يعد بمفاجآت مهمة

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، الانتهاء رسميًا من وضع خطة الفريق للموسم الجديد عقب الاجتماع الذي عقده مع إدارة النادي.

كتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في اجتماع مهم مع أعضاء مجلس إدارة بيراميدز، وضعنا خطة الموسم المقبل.. ستكون هناك مفاجآت مهمة، شكرًا إخواني الحاضرين».

وكان آل الشيخ رصد مبلغ 800 مليون جنيه، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم

الجديد بصفقات سوبر، للمنافسة على جميع المسابقات المحلية والقارية، لاسيما بعدما تأكد مشاركة الفريق في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بالموسم المقبل.

أعلن تركي آل الشيخ، المفاضلة بين 23 مديرًا فنيًا وافقوا على قيادة الفريق في الموسم الجديد، بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق.

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من المنتظر أن يعلن بيراميدز، هوية المدرب الجديد خلال

الشهر المقبل؛ تمهيدًا لقيادة فترة الإعداد والمشاركة في اختيار الصفقات الجديدة وتحديد الراحلين عن الفريق.

من ناحية أخرى، قررت إدارة الكرة بنادي بيراميدز، برئاسة حسام البدري، منح لاعبي الفريق إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود، التي أقيمت، أمس الخميس، على ستاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري.

من المقرر أن تستمر الإجازة حتى يوم ٢٥ يونيو المقبل، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته لبدء نشاط الموسم الجديد الذي يستهله بالمشاركة في النسخة الجديدة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية مطلع أغسطس المقبل.