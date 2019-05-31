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المشاركة تُبعد صالح جمعة عن منتخب مصر في أمم أفريقيا

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 كشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن صالح جمعة، لاعب الأهلي، كان ضمن المرشحين للانضمام لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية

2019 التي ستقام في مصر.

 قال المصدر، إن عدم مشاركة جمعة مع الأهلي منذ وقت طويل حال

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دون انضمامه لقائمة المنتخب، حيث فضل الجهاز الفني منح الفرصة لعناصر أخرى تشارك بصفة أساسية مع فرقها، خصوصًا أن جمعة لم يسبق له الانضمام للمنتخب، ولا يعلم طريقة عمل الجهاز الفني.
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