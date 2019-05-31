أنطونيو كونتي يخلف سباليتي في الإنتر ويتقاضى أعلى راتب في إيطاليا

أعلنت إدارة نادي الإنتر الإيطالي تعيين “أنطونيو كونتي” في منصب المدير الفني خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي الذي أقيل يوم أمس الخميس، رغم تمكنه قبل خمسة أيام من خطف بطاقة الصعود إلى دوري أبطال أوروبا على حساب الميلان.

وأكدت صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الإيطالية أن كونتي وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام مقابل 11 مليون يورو كراتب سنوي، ليصبح بذلك المدرب الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى (سيري آ).

ورحب الحساب الرسمي لنادي الإنتر على تويتر بوصول أنطونيو كونتي، في تغريدة نشرت بعد فجر اليوم الجمعة أغضبت عشاق فريقه السابق “يوفنتوس”.

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بعض أنصار يوفنتوس ممن توقعوا انتقال كونتي منتصف الأسبوع إلى الإنتر، كانوا قد قاموا بتوقيع عريضة تطالب بمسح اسم كونتي من احدى النجوم المطبوعة على أرضية ملعب آليانز في تورينو كعقوبة له على خيانة الفريق بالانضمام الى الغريم التقليدي.

وكان كونتي درب تشيلسي لمدة موسمين بعد انتهاء عمله مع منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا 2016، وتمكن في موسمه الاول من التتويج بلقب البريميرليج، ليرحل في صيف 2018، تاركًا مقعده لماوريتسيو ساري الذي قاد الفريق للقب الدوري الاوروبي يوم الاربعاء الماضي على حساب آرسنال.

ورشح كونتي لتدريب ريال مدريد في شهر أكتوبر الماضي بعد إقالة المدرب الاسباني الشاب لوبتيجي، إلا أنه رفض تسلم المسؤولية دون فترة تحضير وصفقات صيفية خوفًا من الفشل مع النادي الملكي ومن ثم تراجع اسهمه في سوق المدربين كما حدث العام الماضي بعدما وافق على المواصلة مع تشيلسي دون التدعيمات التي طلبها من المالك الروسي رومان أبراموفيتش.