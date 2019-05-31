اونلاين | كورة ستار WoN Wydad مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر تابع لايف مباراة الوداد اليوم live

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يلتقي الترجي التونسي نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يستضيف ملعب الأوليمبي برادس لقاء عودة النهائي بدوري أبطال أفريقيا بين فريقي الترجي والوداد.

شهدت مباراة الذهاب بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، في مباراة الذهاب، بعدما احرز اللاعب كوليبالى هدف الترجي في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز إبراهيم كومارا هدف التعادل للوداد في الدقيقة 79.

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وكان جهاد جريشة، الحكم الدولي، قد أدار مباراة الترجي والوداد البيضاوي في الذهاب، وشهدت جدلا تحكيميًا كبيرًا ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقافه 6 أشهر.

موعد مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي اليوم

تُقام مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، في الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت تونس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي اليوم

تُذاع مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي اليوم، عبر قناة Bein sports HD1، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.