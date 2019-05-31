اونلاين | كورة لايف beIN SPORTS 1 مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث YallA ES Tunis كورة بوست مباراة الترجي WON

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في أجواء حماسية، تستعد تونس لاحتضان نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة بين الترجي المحلي والوداد البيضاوي. وكانت المباراة التي جمعت الوداد المغربي مع الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي، قد انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

وسيحضر هذا المقابلة 40 ألف متفرج في ملعب رادس في تونس العاصمة. وقال موفد فرانس24 إلى تونس أشرف عبيد إن تذاكر المقابلة قد نفدت في ظرف ساعتين، ووقعت أعمال شغب على إثرها أدت لتدخل قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

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وسيكون الوداد المغربي أمام مهمة صعبة خارج الديار، لأن نتيجة الذهاب تخدم مصالح الفريق التونسي أكثر، فهو مطالب بتسجيل هدف واحد والحفاظ على هذه النتيجة حتى آخر لحظة من عمر اللقاء للظفر باللقب. لكن لن يكون ذلك بالأمر السهل أمام الفريق البيضاوي الذي سافر إلى تونس بهدف التتويج.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أوقف الحكم المصري جواد جريشة، الذي أدار مباراة الذهاب، لمدة ستة أشهر، بعد أن انتقد أداءه الفريق المغربي. واشتكت إدارة الوداد من عدم احتساب الحكم المصري لهدف مشروع والتغاضي عن ضربة جزاء.

ولم يتقبل الاتحاد المصري قرار إيقاف الحكم جريشة، إذ دعا الاتحاد الأفريقي لرفع العقوبة عنه، مشيدا في الوقت نفسه بكفاءته محليا وإقليميا ودوليا في إدارة المقابلات التي أشرف على تحكيمها.