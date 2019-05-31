اونلاين | يلا شوت ES Tunis goal مشاهدة مباراة الترجي والوداد البيضاوي بث مباشر تابع مباراة الترجي اليوم Yalla shoot لايف

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يحتضن ملعب "رادس" في الحادية عشر مساء اليوم، الجمعة، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في "إياب" نهائي دوري ابطال افريقيا، وهو اللقاء الذى يديره الحكم الجامبي بكاري جاساما.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الجمعة الماضية بمدينة "الرباط" المغربية، إنتهت بالتعادل الايجابي 1\1.

ويكفى الترجى التعادل السلبي فى مباراة الإياب على ملعب "رادس" لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه والثانية على التوالى، بينما يحتاج الوداد البيضاوى للفوز بهدف دون مقابل أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1/1 لاعتلاء منصة التتويج وحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق وأن توج باللقب عامي 1992 و2017.

وفي حال تتويج الترجي لقب دوري ابطال افريقيا سينضم إلى قائمة الاندية التي نجحت في حصد اللقب مرتين متتاليتين، والتي تضم الأهلي المصري (2005-2006 و2012-2013) ومازيمبي الكونغولي (1967-1968 و2009-2010) وإنييمبا النيجيري (2003-2004).

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كما يتطلع الترجي لإهداء الكرة التونسية اللقب السادس، بعدما حصل حصل الترجي على لقب دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات أعوام 1994 و2011 و2018، بينما سبق للنجم الساحلي والأفريقي الفوز بالبطولة مرة وحيدة لكل منهما.

أما نادي الوداد البيضاوي فيسعى لمعادلة إنجاز غريمه التقليدي الرجاء الذي توج بلقب دوري ابطال افريقيا في ثلاث مناسبات.

ويفتقد الترجي في مباراة اليوم لجهود الثلاثي شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي، والحارس معز بن شريفية، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بينما يعاني الوداد من غياب نجمه إبراهيم النقاش بسبب حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الذهاب، بالإضافة إلى أشرف داري لتراكم البطاقات.