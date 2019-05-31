راموس: سأبقى هنا رغم «أموال الصين»!

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

تعهد قائد ريال مدريد سرجيو راموس بالبقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد قوله إنه تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الصيني الممتاز.

ودعا راموس، أحد أقدم لاعبي ريال مدريد حالياً، إلى مؤتمر صحافي لتوضيح موقفه عقب قول رئيس النادي فلورنتينو بيريز في مقابلة مع محطة إذاعية الإثنين الماضي، إن قائد الفريق أبلغه بتلقيه عرضاً للانتقال للصين مجاناً.

وقال راموس: تلقيت عرضاً لكني لن أرحل عن ريال مدريد مقابل رسوم انتقال أو مجاناً، أعشق النادي وأريد الاعتزال هنا، لا أريد مغادرة ريال مدريد، دائماً ما أقول إن حلمي الاعتزال هنا، الكثير من الأخبار تتناثر حولي لذلك أردت توضيح الأمور وإزالة الشكوك بشأن موقفي”.