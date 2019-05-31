الامارات | الاماراتي محمد عبد الله والهندي ابراهام ابطال "وورلد جيم " دبي للرجل الحديدي

شكرا لقرائتكم خبر عن الاماراتي محمد عبد الله والهندي ابراهام ابطال "وورلد جيم " دبي للرجل الحديدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منافسات النسخة العاشرة لبطولة "وورلد جيم " دبي الرمضانية للرجل الحديدي عن ابطال جدد وذلك في ختام المنافسات التي اقيمت مساء امس في صالة "وورلد جيم" بدبي.

واسفرت المنافسات عن فوز اللاعب محمد عبد الله بالمركز الاول على المجموع العام متفوقا على جميع المشاركين بثمان جولات، بينما على مستوى متسابقي "وورلد جيم"، فاز الهندي ابراهام محمد بالمركز الاول، وحل الاماراتي مهدي حسين ثانيا والاماراتي محمد المرزوقي ثالثا.

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واشرف على البطولة الحكم الدولي جاسم اشكناني والدولي انور ال علي، والحكم محمد عبد الكريم و الحكم وسام عبد الكريم، والحكم فهد يوسف.وشملت البطولة التنافس في كل من حركات العقلة، وضغطة الصدر، والقرفصاء.

من جهته قال رئيس الاكاديمية عبد الكريم محمد سعيد لـ"الامارات اليوم": تعتبر هذه الرياضة من الرياضات التقليدية العريقة في الامارات والتي تعكس القوة والتحمل والصبر لدى رياضيي بناء الاجسام والقوة البدنية والرجل الحديدي، وشجعنا على تنظيمها لدعم اقامتها بشكل منتظم، وسعداء لما اسفرت من لاعبين مميزين.

بينما قال رئيس اللجنة المنظمة المهندس وليد عبد الكريم: اعتدنا في شهر رمضان المبارك كل عام تنظيم هذه البطولة اضافة الى تنظيمها في اوقات اخرى من السنة، تشجيعا على استمرارها في الوسط الرياضي الاماراتي، وقد راعينا في البطولة القوانين الدولية المتبعة، وظهرت المنافسات قوية وكشفت عن ابطال مميزين، مقدما شكره للرعاة لمساهمتهم بانجاح البطولة.