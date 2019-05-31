شكرا لقرائتكم الأهلى يترقب خطابات اتحاد الكرة قبل اتخاذ قرارات فى اجتماع السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الأهلى وصول خطابات رسمية من إتحاد الكرة بشأن اعتماد جدول مسابقة الدوري والكأس، قبل اتخاذ قرارات عاجلة فى اجتماع مجلس الإدارة الطارئ المقرر اقامته غداً السبت، والذي يأتى استكمالًا لاجتماعه الذى جرى يوم الجمعة الماضى وذلك، لدراسة موقف النادى من كافة جوانبه بشأن المواعيد التى اعتمدها اتحاد الكرة للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس. ومن المقرر أن يعلن الأهلى انسحابه من المسابقة وفقاً للتسريبات التى خرجت من إدارة النادي، بعد رفض الشروط التي وضعها النادى لاستكمال المسابقة، وهى رفض تأجيل أى من مباريات النادى إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية، وعدم خوض بقية مباريات الدورى إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدورى قياسٍا بما جرى مع النادى الأهلى بخصوص العامل الزمنى عند أداء مبارياته المؤجله فى السابق، ورفض الأهلى إقامة مباريات الأسبوع الأخير للدورى إلا فى وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء فى المقدمة أو التى تصارع من أجل البقاء، ويتبقى للأهلى مباراتين فقط فى الدورى أمام المقاولون العرب والزمالك، في حين يتبق للزمالك 5 مباريات أمام الانتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى.

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