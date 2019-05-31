الأهلي يفاضل بين لاعبين لتدعيم موقع الظهير الأيمن للفريق...

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جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادى الأهلى على التعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، حيث دخل أكثر من لاعب فى دائرة اهتمامات الإدارة الحمراء، يأتى على رأسهم على فوزى مدفع انبي وكريم فؤاد لاعب فريق النجوم الذي هبط لدوري الدرجة الثانية. ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن ناديه يُخطط للتعاقد مع ظهير أيمن تحسباً لرحيل أحمد فتحى، الذي لوح فى أكثر من مناسبة بالرحيل بعد تلقيه أكثر من عرض خليجي مغري، من ناحية ولعدم رضاه عن قيمة عقده فى الأهلى من ناحية أخري، وبخلاف أحمد فتحى يتواجد محمد هاني فقط بالجبهة اليمنى، وبالتالي سيحتاج الأهلى للتعاقد مع ظهير أيمن بشكل عاجل حال رحيل أحمد فتحى، خاصة وأن تفكير إعادة كريم يحيى لاعب الفريق المعار لسموحة لم يعد مطروحاً، خاصة وأن إعارة اللاعب للفريق السكندري لازالت ممتدة حتى نهاية الموسم القادم وهناك تمسك من إدارة سموحة باستمراره حتى انتهاء فترة الإعارة.

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