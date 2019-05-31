شكرا لقرائتكم الزمالك يشترط عرضا رسميا للموافقة على رحيل كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشترط مسئولو الزمالك، الحصول على عرض رسمى ومغرى من أجل الموافقة على رحيل محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى العودة من جديد للدورى السعودى الذى شهد تألقه عندما كان لاعبا باتحاد جدة السعودى بالموسم الماضى، و تأمين مستقبله بالشكل الجيد، خاصة أن عمره مازال صغيرا حيث لم يتعدى الـ26 من عمره. وكان أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة قد أكد أن الإدارة لن تقف أمام رغبة كهربا فى الرحيل عن القلعة البيضاء سواء على سبيل الإعارة أو البيع نهائيًا، بشرط حصول النادى على مقابل مادى كبير. ومن المنتظر أن يُحضر كهربا عرضا رسميا خلال الفترة المقبلة لحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك. Advertisements

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