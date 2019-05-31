كتب عبدالله هشام أعلن رئيس نادي الزمالك عن رحيل السويسري كريستيان جروس عن تدريب الفريق بشكل رسمي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي ببطولة الدوري. كما أعلن رئيس الزمالك تولى خالد جلال المهمة الفنية للفريق الأول ليكون المدرب رقم 19 خلال الخمس سنوات الأخيرة Advertisements ويعرض لكم صدى البلد مدربين الزمالك آخر 5 سنوات: في موسم 2013 - 2014 تولى حلمي طولان مهمة تدريب الزمالك ويعاونه أسامة نبيه واستطاع تحقيق لقب كأس مصر قبل رحيله الي تدريب فريق طلائع الجيش في نفس الموسم. وبعدها تولي حسام ميدو منصب المدرب قبل ان تتم اقالته بعد...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيل جروس .. 18 مدربًا قادوا الزمالك في آخر 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.