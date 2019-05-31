اخبار الرياضه

إيقاف لاعب ناشئ في إيطاليا خلع سرواله أمام حكم إمرأة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب عبدالله هشام

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف لاعب ناشئ من فريق تريبورتي لمدة عام بعد خلع سرواله أمام حكم المباراة وهي امرأة وذلك خلال مواجهة فريق ميرانيز في دوري الناشئين أقل من 14 عاما .

وتبلغ الحكم جيوليا نيكاسترو 22 عاما وسبق لها تحكيم 40 مباراة من نفس الفئة العمرية .

وكان اللاعب قد قام بإشارة بذيئة للحكم عندما احتسبت ركلة ركنية لفريق ميرانيز المنافس وعليه أشهرت البطاقة الحمراء في وجه اللاعب .

ويمكن تخفيض العقوبة الصادرة في حق اللاعب للنصف إذا قرر الخضوع إلى برنامج إعادة التربية إلا أن رئيس الاتحاد الايطالي جابرييل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف لاعب ناشئ في إيطاليا خلع سرواله أمام حكم إمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا