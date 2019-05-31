إيقاف لاعب ناشئ في إيطاليا خلع سرواله أمام حكم إمرأة

كتب عبدالله هشام
قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف لاعب ناشئ من فريق تريبورتي لمدة عام بعد خلع سرواله أمام حكم المباراة وهي امرأة وذلك خلال مواجهة فريق ميرانيز في دوري الناشئين أقل من 14 عاما .
وتبلغ الحكم جيوليا نيكاسترو 22 عاما وسبق لها تحكيم 40 مباراة من نفس الفئة العمرية .
وكان اللاعب قد قام بإشارة بذيئة للحكم عندما احتسبت ركلة ركنية لفريق ميرانيز المنافس وعليه أشهرت البطاقة الحمراء في وجه اللاعب .
ويمكن تخفيض العقوبة الصادرة في حق اللاعب للنصف إذا قرر الخضوع إلى برنامج إعادة التربية إلا أن رئيس الاتحاد الايطالي جابرييل...
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