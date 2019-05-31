تحرير : سعد الدين محمود
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن مسابقة الدوري المصري هذا الموسم تسير بالصوت العالي، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد طوال 50 عامًا، أجواء كروية أصعب من الموسم الحالي. وأوضح القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن النادي الأحمر لن يقرر الانسحاب من بطولة الدوري، لكنه متمسك في ذات الوقت بحقوقه، مشددًا أن النادي قد يقوم بتصعيد الموقف دفاعًا عن كامل حقوقه المشروعة، لمواجهة كل ما يتعرض له النادي من أشياء مُخطط لها.
وأشار إلى أن اللعب أصبح على المكشوف، من بعض...
كانت هذه تفاصيل خبر القيعي: اللعب ضد الأهلي أصبح على المكشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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