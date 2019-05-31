رسميًا.. الزمالك يرفض خوض مباراة حرس الحدود

كتب- عبدالقادر سعيد:

أعلن رئيس نادي الزمالك رفض خوض مباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام حرس الحدود المقرر إقامتها الاثنين المقبل في المكس بالإسكندرية.

وفي برنامج الزمالك الرسمي على قناة المحور قال رئيس الزمالك:"لن أخوض مباراة حرس الحدود، إلا إذا لعب الأهلي أمام المقاولون العرب أولاً".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في بيان رسمي تأجيل مباراتي الأهلي ضد المقاولون والزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية، وتأجيل مباريات الزمالك مع الإسماعيلي والجونة والأهلي إلى نفس الفترة اللاحقة.

وأضاف رئيس الزمالك:"الأهلي ليس أفضل من...