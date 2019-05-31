شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي على المقاولون وخسارة الزمالك من الحدود يحسم الدوري رسميا للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يحسم لقب الدوري يوم الإثنين المقبل ..سؤال بدأ يسيطر على الجميع و الحقيقة أنه من الممكن حسم لقب الدوري فى لقاءات الجولة المقبلة فى حالة خسارة الزمالك من حرس الحدود فى اللقاء المقرر له الإثنين المقبل ، وفوز الأهلى على المقاولون العرب فى اللقاء المحدد إقامته بعد أمم أفريقيا حتى الآن .

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين فقط فى المسابقة أمام المقاولون العرب والزمالك بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن بمسابقة الدوري الممتاز،فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى.

ففى حالة خسارة الزمالك يتوقف رصيده عند النقطة 67 بينما فى حالة فوز الأهلى يرتفع رصيد لـ77 نقطة ووقتها يحسم الأهلى اللقب رسمياً دون إنتظار مباراته أمام الزمالك ، أما فى حالة فوز الزمالك فيستمر المنافسة قائمة بينهما.