سوبر كورة.. "يافاشل يافاشل".. شاهد كلمة مرتضى لجروس قبل رحيله عن الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعد هدف خالد بوطيب، المدير الفنى جروس "بالفاشل" فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31.

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