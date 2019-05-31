شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. محمد عواد يقيم عقيقة نجله بحضور لاعبى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم اليوم الجمعة محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى عقيقة نجله "مراد" بحضور زملائه والجهاز الفنى للدراويش. وأنهى محمد عواد فترة إعارته للوحدة السعودى ليعود لصفوف الدراويش فى الموسم المقبل . وكان أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر قد استبعد عواد من صفوف الفراعنة فى بطولة كأس الامم الافريقية التى تنطلق يونيو المقبل .

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